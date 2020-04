Covid-19. PIB francês cai seis por cento e país entra em recessão

“Cada quinzena de confinamento custa cerca de 1,5 por cento do nível anual do PIB e um por cento dopúblico adicional”, afirmou o governador do Banco de França, Villeroy de Galhau., um valor comparável ao publicado pelo INSEE (o Instituto de Estatística francês), que era de uma queda de 35 por cento.

A construção civil, que perdeu cerca de três quartos da sua atividade normal, é um dos setores mais afetados.





Todos esses setores juntos representam 55 por cento do PIB francês. Também os setores do comércio, transporte, turismo e restauração viram a sua atividade recuar dois terços.



A indústria de transformação também é substancialmente afetada, com uma perda de atividade de quase a metade, assim como outros serviços de mercado, com uma queda de cerca de um terço.Por outro lado, os

Quando comparada com a crise financeira de 2008, a queda na atividade induzida pelo confinamento é superior. Na indústria a atividade caiu cerca de 1,5 vezes mais no primeiro trimestre de 2020 do que no quarto trimestre de 2008. Nos serviços, a queda foi quatro vezes maior.







Está é maior contração da economia francesa desde a II Guerra Mundial, e supera o segundo trimestre de 1968, quando o país foi dominado por conflitos civis, protestos estudantis em massa e greves gerais. Um momento que ficou marcado na história de França como o “Maio de 1968”. No início de março, antes do período de confinamento, o Banco de França apresentou uma hipótese de crescimento para o primeiro trimestre de 2020 de 0,1 por cento.



Em comunicado o Banco de França recordou que, quando a queda foi de 5,3 por cento, antes de recuperar 8 por cento no terceiro trimestre.O Ministério das Finanças francês já tinha admitido que por cada semana de confinamento a atividade económica diminuía pelo menos um por cento.Em meados de março, o Governo francês anunciou um pacote de 45 mil milhões de euros para apoiar trabalhadores e empresas devido à pandemia de Covid-19.França está na quarta semana consecutiva de confinamento. E o ministro da Saúde já afirmou que “ainda é cedo para falar do fim da quarentena “.Os motivos para saídas autorizadas no país são o trabalho, compras de bens essenciais, assistência à família, saídas curtas para exercício físico num raio de um quilómetro da residência, idas ao médico em caso de urgência e intimação das autoridades.