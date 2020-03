Covid-19. PSD propõe medidas para dar liquidez às empresas

"É uma medida que injeta liquidez imediata nas empresas e não afeta o défice (dado que a despesa que deu origem a essa dívida a fornecedores, em contas nacionais, já foi registada)", refere um comunicado do PSD, assinado por Joaquim Miranda Sarmento, presidente do Conselho Estratégico Nacional do partido e porta-voz para a área das Finanças públicas.O PSD refere que decidiu, "em face da urgência da situação", apresentar já hoje esta ideia, que considera ser "de fácil execução, de elementar justiça e de razoável eficácia"."O Estado, a nível central, regional e local, deveria pagar, durante as próximas duas semanas, os cerca de 4 a 5 mil milhões de euros de dívidas a fornecedores", referem os sociais-democratas, considerando que a medida é possível usando os depósitos do IGCP (Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública).Os sociais-democratas estimam que esta 'almofada financeira' rondará os 10 a 12 mil milhões de euros e poderia ser reforçada "através de um aumento das emissões de Bilhetes de Tesouro ou através de uma emissão de médio prazo de Obrigações do Tesouro".O PSD prometeu ainda apresentar, muito em breve, um conjunto de medidas para "procurar mitigar a crise de liquidez" que diz já afetar os portugueses, e um outro pacote de contributos, entre maio de junho, para um programa de recuperação da economia nacional.

"O PSD entende que pode haver medidas adicionais às que o governo já avançou e que melhoram a situação de liquidez das empresas portuguesas", refere a nota.





c/Lusa