Covid-19. Sete companhias aéreas apoiadas nos Estados Unidos

A pandemia de Covid-19 paralisou virtualmente o transporte aéreo na primavera.



Desde a reabertura gradual da atividade as transportadoras aéreas estão a debater-se com dificuldades em fazer regressar os passageiros aos seus aviões, e as rotas internacionais continuam a ser extremamente restritas devido às proibições impostas por vários governos.



Além da American Airlines e a United Airlines, a Alaska Airlines, a Frontier Airlines, a JetBlue Airways, a Hawaiian Airlines e a SkyWest Airlines assinaram o acordo com a administração de Trump.



Não surpreende que a Delta Airlines e a Southwest Airlines não façam parte destes novos acordos, uma vez que já tinham indicado que não participariam neles.



"Temos o prazer de contrair empréstimos que irão apoiar esta indústria vital, assegurando ao mesmo tempo uma compensação adequada aos contribuintes", disse o Secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, citado no comunicado.



Steven Mnuchin apelou ao Congresso para expandir o programa de apoio para manter os postos de trabalho em toda a indústria aeroespacial.



Contudo, o Tesouro disse que as empresas signatárias obterão os seus empréstimos "sob certas condições" que não foram especificadas e que as empresas receberão "um empréstimo de até 7,5 mil milhões de dólares ou 30% de 25 mil milhões de dólares".



As empresas têm vindo a negociar desde o início de julho sobre a concessão destes empréstimos.



Em julho, o Tesouro tinha indicado que os mutuários teriam de se comprometer com determinadas condições, tais como a manutenção de um certo nível de emprego e de limites ao pagamento dos empregados, ao pagamento de dividendos e à recompra de ações.