Crise em França. Governo anuncia vasto pacote de medidas para aliviar revolta dos agricultores

Em conferência de imprensa, que se prolongou por cerca de uma hora, o primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, anunciou uma ajuda fiscal e social de 150 milhões de euros “a partir deste ano e de forma permanente” para os produtores de gado do país.

"Os nossos agricultores precisam de um apoio específico. É por isso que (...) vamos conceder-lhes 150 milhões de euros de apoio fiscal e social a partir deste ano e de forma permanente", declarou Attal.







O correspondente da RTP em Paris, José Manuel Rosendo, a acompanhar a situação



"Cláusulas de salvaguarda" contra as importações ucranianas O primeiro-ministro francês apelou, na sua intervenção, a que a questão da limitação das importações de cereais ucranianos para a União Europeia seja incluída nas negociações com Bruxelas, uma vez que a UE não incluiu os cereais entre os produtos "sensíveis" relativamente aos quais as importações podem ser limitadas.







"No que diz respeito à Ucrânia, como já disse, estamos a fazer progressos com a criação de "cláusulas de salvaguarda", nomeadamente no que diz respeito às aves. Teremos de abordar a questão dos cereais no âmbito das negociações que estão a ser abertas", afirmou o primeiro-ministro francês.



Uma pausa na redução da utilização de pesticidas Também o ministro francês da Agricultura, Marc Fesneau, anunciou durante a conferência de imprensa que o Governo francês vai “fazer uma pausa” no plano “Ecophyto” que define os objetivos de redução da utilização de pesticidas, uma das causas da cólera dos agricultores. O plano “Ecophyto” pretende reduzir para metade a utilização de pesticidas até 2030.



"Vamos (...) suspendê-lo, enquanto reformulamos alguns aspetos e o simplificamos", garantiu Marc Fesneau, um dos quatro membros do Governo francês presentes no Palácio de Matignon, em Paris.







Marc Fesneau acrescentou que Paris também quer impedir a importação para território francês de frutas e legumes tratados com o pesticida tiaclopride, um produto proibido na Europa.