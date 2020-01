Davos verde. Fórum Económico Mundial preocupado com saúde do planeta

A crise do clima, a agitação geopolítica, os conflitos económicos e os fenómenos de polarização política destacam-se na tabela de riscos compilada pelos autores da edição deste ano do Global Risks Report, relatório que antecede a reunião anual do Fórum Económico Mundial na estância suíça de Davos.