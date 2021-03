Despesa com apoios às empresas e famílias totaliza cerca de mil milhões de euros em janeiro e fevereiro

Em janeiro e fevereiro, a despesa total com medidas de apoio às empresas e às famílias ascendeu a cerca de 1091 milhões de euros. Um valor que equivale a um terço da despesa total feita em 2020 com apoios no âmbito do apoio à crise provocada pela pandemia.