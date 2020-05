Duplicou o número de pessoas que perderam o emprego no último mês

O número de pessoas que perderam o emprego com a pandemia da Covid-19 duplicou no último mês. É uma das conclusões de um inquérito da Universidade Católica para a RTP, que mostra que mais de um terço dos portugueses perdeu rendimento com a paralisação da economia. Metade dos portugueses tem a certeza que não vai sair da zona de residência para passar férias este verão.