Economia portuguesa cresce 2,8% no segundo trimestre

RTP 14 Ago, 2017, 11:09 / atualizado em 14 Ago, 2017, 11:47 | Economia

Segundo os dados revelados hoje pelo INE, o Produto Interno Bruto (PIB) registou um crescimento de 2,8 por cento face ao crescimento nos primeiros três meses do ano passado. A instituição explica que a ligeira desaceleração das exportações impediu um crescimento superior.



O Governo prevê para o conjunto do ano um crescimento do PIB em 1,8 por cento.De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, “a procura externa líquida registou um contributo ligeiramente negativo para a variação homóloga do PIB, refletindo uma mais acentuada desaceleração em volume das exportações de bens e serviços do que das importações de bens e serviços”.



“A procura interna manteve um contributo positivo elevado, superior ao do trimestre precedente, em resultado da aceleração do investimento”, acrescenta-se no destaque agora divulgado.



Ainda segundo o Instituto, se “o contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB foi negativo, em contrapartida, o contributo da procura interna aumentou devido à evolução do investimento, em que o contributo, quer da variação de existências, quer da FBCF [Formação Bruta de Capital Fixo] foram positivos, o desta última inferior ao observado no trimestre anterior”.



Pelo segundo trimestre consecutivo, o Produto Interno Bruto conserva o comportamento trimestral homólogo mais positivo da última década - no derradeiro trimestre de 2007, a economia portuguesa progredia também 2,8 por cento.



c/ Lusa