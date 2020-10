Endividamento da economia portuguesa agravou-se

No espaço de um mês, o endividamento aumentou 1.700 milhões de euros, de acordo com os dados do Banco de Portugal.



O agravamento deve-se, em particular, ao setor público, devido ao impacto das medidas para aliviar o efeito da pandemia na economia.



No setor privado, o endividamento baixou.