"Era um bom sinal" avançar desde já com a redução da carga fiscal de forma progressiva

Na pasta da Economia, gostava de ver alguém competente que não fosse um "político puro", mas alguém que viesse do lado das empresas que soubesse o que é ter de pagar salários ao final do mês. Para a imigração defende maior supervisão do Estado e mais responsabilização dos empresários e dos gestores. Para ajudar a combater a pobreza defende salários dignos a atribuir a cada família., mas alguém que viesse do lado das empresas que soubesse o que é ter de pagar salários ao final do mês.

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, João Pedro Tavares considera que seria umavançar desde já com a redução da carga fiscal de forma progressiva.e por isso as reivindicações dos polícias e dos professores têm de ser satisfeitas até porqueJoão Pedro Tavares entende que seriao governo apresentar no imediato um orçamento retificativo, mas admite que isso possa acontecer antes da apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2025. Segundo o presidente da ACEG, apresentar um orçamento já seria pedir uma moção de confiança e isso é, no seu entender, "um risco desnecessário".Nesta entrevista, João Pedro Tavares apela ao diálogo e à necessidade de o governo dar um sinal de maturidade para o exterior para manter a confiança no país e diz que têm de ser criadas "convergências". Considera que

Entrevista de Rosário Lira (Antena 1) e de Hugo Neutel (Jornal de Negócios)