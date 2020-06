Espanha. Sánchez escolheu 100 especialistas para enfrentar crise "pós-Covid"

Começou a ser preparado há mais de um mês, em reuniões discretas, quase secretas, o plano "Espanha 2050". O objetivo é desenhar soluções para uma Espanha no rescaldo da pandemia e o Governo de Pedro Sánchez contratou cem especialistas para o desafio - na sua maioria são economistas, mas também pertencem ao grupo de elite soiólogos e cientistas.





pretende repensar como será o país "pós-covid" e preprar um documento com medidas que respondam aos desafios deixados pela pandemia, avança o El País.

A ideia não é nova. À semelhança de França e Itália, o executivo espanhol criou, ainda antes da pandemia, um gabinete de previsão estratégica, mas de maior dimensão.





Embora tenham sido escolhidos pelo Governo de coligação do PSOE e Unidas Podemos, os profissionais que integram este grupo são de diversas ideologias polícas, e os desentendimentos já começaram.







Os 100 especialistas foram divididos em dez grupos - crescimento e produtividade, desigualdade, desemprego estrutural e precariedade, longevidade (com uma análise do futuro do sistema de pensões), melhoria dos resultados do sistema de educação, requalificação dos trabalhadores, habitabilidade das cidades e despovoamento rural. descarbonização da economia, uso mais racional dos recursos naturais e bem-estar - e não trabalham todos juntos, nesta fase inicial.







No entanto, o receio é que não cheguem logo a acordo quando for para desenhar o documento final, uma vez que há uma maioria a favor da reforma trabalhista do PP, um grupo de economistas mais próximos da esquerda e outro que apoia revogar esse essa reforma criada no executido de Mariano Rajoy.







Apesar destas diferenças, os especialistas comprometem-se a trabalhar de forma a encontrar consenso. Alguns têm reunido semanalmente há mais de um mês, por videoconferência, e começam a preparar rascunhos com o diagnóstico da situação do país.





O objetivo não é preparar um programa governamental, até porque não seguem a ideologia da coligação, mas sim um ocumento que exponha e reflita sobre os grandes desafios e as possíveis soluções para Espanha.





Entre os especialistas mais proeminentes está: Javier Andrés, professor de análise económica da Universidade de Valência; Antonio Cabrales, professor de economia na University College; Aida Caldera, economista da OCDE; Rafael Domenech, diretor de análise da BBVA Research; Mariano Fernández Enguita, professor de sociologia da educação no Complutense e diretor do INAP; Lucas Gortázar, analista do Banco Mundial; José Antonio Herce, professor de Fundamentos de Análise Económica da Universidade Complutense de Madrid e presidente do Fórum de Peritos do Instituto de Previdência BBVA; Cristina Linares, especialista do Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre Mudança do Clima; Julio Lumbreras, professor de Engenharia Ambiental da Universidade Politécnica de Madrid e investigador na Universidade de Harvard; ou José Ramón Picatoste, especialista da Agência Europeia do Meio Ambiente.





Recorde-se que Espanha é um dos países mais afetados pela pandemia da Covid-19 , contabilizando 27.136 óbitos e mais de 244 mil casos de infeção.