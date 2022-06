Este ano o preço da água não vai aumentar, garante presidente das Águas de Portugal

O presidente das Águas de Portugal revela que a situação de seca no verão não deverá obrigar a intervenções excecionais nas infraestruturas e por isso a empresa está a trabalhar em medidas estruturais, sobretudo no Alentejo, com a interligação ao Alqueva e no Algarve, com o plano de eficiência hídrica. De resto, adianta que o abastecimento de água para consumo humano terá sempre primazia e está assegurado





Apesar da seca e da inflação, este ano o preço da água não vai aumentar, refere José Furtado.





A Águas de Portugal garante que, como grossista que é, está a fazer "uma gestão da trajetória tarifária de forma que seja comportável" e, assim sendo, não estão previstos aumentos ao consumidor final pelas empresas do grupo. José Furtado assegura que "existe uma grande determinação, de todos os operadores, da importância da água e do impacto nos orçamentos, e que "nada de disruptivo se avizinha".