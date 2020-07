Estudo. Economia britânica à mercê de duplo impacto do Brexit e da Covid-10

O estudo prevê que, prazo previsto para o fim das políticas anti-pandemia de apoio aos desempregados, implementadas pelo chanceler Rishi Sunak.





Também nessa altura deverão começar a surgir os primeiros efeitos do novo clima económico britânico fora da União Europeia.





O choque do Brexit será duplicado e as condições empresariais nos setores que sobreviveram ao impacto da pandemia e das medidas de encerramento, irão sempre piorar, haja ou não acordo com a União Europeia, referem também as conclusões.





A análise, efetuada pelo Centro para o Desempenho da Economia da LSE, indica que "os setores que vão ser afetados pelo Brexit e aqueles que estão a sofrer com a pandemia de Covid-19 e com o confinamento são, em termos gerais, diferentes entre si", explicou ao The Guardian um dos co-autores do estudo, o professor de Economia, Swati Dhingra.





Dhingra acrescentou que, a pandemia do novo coronavírus "reduziu a capacidade da economia britânica em absorver novos choques" e "apressar o Brexit" irá "alargar o número de setores" que estão a sentir o agravamento do clima empresarial.



O estudo aconselha por isso o Governo a por em prática uma estratégia industrial que "deve refletir" a fria realidade de "estar num Reino Unido pós-Brexit numa economia mundial pós-Covid" marcada por um recuo do comércio global.



A LSE, tal como outras instituições, não quer avançar com números quanto a projeções do duplo impacto para a economia, embora vários setores multipliquem avisos das dificuldades que aí vêm.



O setor de manufaturas britânico, por exemplo, admite que se estão a preparar planos de resposta a redundância de pessoal, quando cessarem os apoios as empresas. embora vários setores multipliquem avisos das dificuldades que aí vêm.

Johnson vê segunda vaga



Também as recentes restrições impostas por Londres num quadro pandémico a viajantes oriundos de países como Espanha, ou Portugal, poderão vir a refletir-se nas futuras relações comerciais a estabelecer entre o Reino Unido e Bruxelas.Esta terça-feira, o primeiro-ministro britânico defendeu a decisão repentina de impor quarentena de 14 dias a quem entre no país vindo de regiões espanholas. Aos microfones da Sky News,

França, Espanha, Bélgica e Alemanha estão a sofrer novos surtos infeciosos e muitos Governos recuaram na reabertura da economia e reintroduziram medidas de quarentena e recolhimento.





"Vamos ser absolutamente claros sobre o que está a suceder na Eruopa, entre os nossos amigos europeus: receio que estamos a começar a ver, nalguns locais, sinais de uma segunda vaga da pandemia", referiu.

O Reino Unido, um dos países europeus mais afetados pela Covid-19, registou nas últimas semanas um abrandamento dos contágios, mas há indícios de que o número de casos está a aumentar depois do levantamento das medidas de confinamento.

Cenários de desânimo

O teletrabalho permitiu, por outro lado, que outras áreas da Economia, como indústrias de investigação ou serviços profissionais como aconselhamento legal ou de contabilidade, ou até áreas de comunicação, fossem menos afetadas.







O impacto da pandemia está longe de poder ser contabilizado, contudo nenhum cenário de abrandamento económico é contemplado nos planos já elaborados de resposta ao Brexit.





"O Governo tem de ir além da sua estimativa genérica dos impactos do Brexit, para planos muito mais afinados", em preparação para o "maior abrandamento dos nossos tempos", aconselhou John de Lyon, um investigador associado do Centro e co-autor do relatório.



O relatório da LSE aponta empresas como a Vodafone, a Google, a KPMG, a GlaxoSmithKline, a Rolls-Royce e o grupo Unilever, como exemplos de casos que continuaram a funcionar com problemas mínimos.



O estudo lembra que o Brexit irá impor barreiras ao comércio de bens e serviços com a União Europeia, seja a empresas farmacêuticas preocupadas com aprovação de regulamentos, a bancos e serviços que necessitem de transferir dados a partir de servidores do bloco europeu ou a fabricantes de veículos e a importadores de roupas, que serão obrigados a preencher declarações alfandegárias pelas primeira vez em décadas.

O Centro da LSE refere que, desde 2017, o Governo britânico garantiu que a saída da União Europeia seria conduzida de acordo com estimativas sectoriais, mas que, até agora, só divulgou análises detalhadas em 10 setores.





As conclusões do estudo sobre o impacto simultâneo do Brexit e da pandemia de Covid-19 na economia britânica vão ser publicadas quarta-feira.