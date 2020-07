Acompanhamos aqui todos os desenvolvimento sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

09h17 - Autoridades alemãs alertam que o aumento de novos casos de Covid-19 no país é preocupante





"Não sabemos se estamos a sofrer uma segunda vaga da pandemia. É possível".





9h07 - Médicos Sem Fronteiras apontam o dedo a fabricante norte-americana







A organização não-governamental acusa a fabricante norte-americana Cepheid de estar a cobrar quatro vezes mais do que devia por cada teste à Covid-19 e de estar a fazer negócio à custa da pandemia.





Em comunicado, a organização apela à distribuição de testes "de forma equitativa e acessível em todos os países".







"Ter um teste de diagnóstico rápido e preciso é essencial para a gestão em tempo real das pessoas afetadas pelo vírus, a fim de enfrentar esta pandemia. Tantas vidas poderiam ser salvas se corporações como a Cepheid disponibilizassem o seu teste com urgência e de forma acessível em todos os países", refere ainda a MSF.







8h43 - Vietname isola cidade por 15 dias





O Vietname suspendeu, a partir de hoje, todos os meios de transporte de e para Danang, a terceira maior cidade do país.





De acordo com o Ministério dos Transportes vietnamita, nos próximos 15 dias nenhum avião, comboio, autocarro, táxi ou barco pode entrar ou sair da cidade, onde também foram suspensos os transportes públicos e impostas medidas de distanciamento social.







Na sexta-feira, as autoridades sanitárias vietnamitas tinham já identificado 14 novos casos da doença em Danang, no centro do país, após 99 dias sem qualquer infeção comunitária em todo o território.







8h39 - Portugueses retidos na Venezuela vão ser repatriados









A informação foi avançada pelo cônsul-geral de Portugal em Caracas. A chegada está prevista para sexta-feira, no Funchal.

Duas centenas de portugueses retidos na Venezuela por causa da pandemia devem ser repatriados ainda esta semana.A informação foi avançada pelo cônsul-geral de Portugal em Caracas. A chegada está prevista para sexta-feira, no Funchal.





8h37 - China deteta 68 casos nas últimas 24 horas





A China diagnosticou mais 68 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, incluindo 57 na região de Xinjiang, seis na província de Liaoning e um em Pequim.





Além destes, foram diagnosticados mais quatro casos em viajantes estrangeiros, ou seja, casos "importados".







8h20 - Vacina. EUA iniciam 30 mil ensaios em voluntários







A empresa de biotecnologia Moderna iniciou na segunda-feira um dos maiores ensaios do mundo para testar a eficácia de uma vacina experimental contra a Covid-19 em 30 mil voluntários. A iniciativa decorre em colaboração com o Governo norte-americano.





Numa conferência de imprensa, o principal epidemiologista nos EUA, Anthony Fauci, explicou que a primeira injeção da vacina experimental da Moderna foi administrada a um voluntário em Savannah, Geórgia, às 6h45 de segunda-feira (11h45 em Lisboa).







7h38 - México com mais 342 mortos e 4.973 infetados





O México registou 342 mortos e 4.973 casos nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 44.022 e de infetados para 395.489 desde o início da pandemia.





O Ministério da Saúde mexicano indicou ainda que 256.777 pacientes recuperaram da infeção e que 85.986 são casos considerados suspeitos e aguardam o resultado de exames laboratoriais.





Atualmente, o México é o sexto país do mundo em infeções, atrás dos Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul, e o quarto em mortes por milhão de habitantes, depois dos Estados Unidos, Brasil e Reino Unido.



7h30 - EUA registam mais 679 mortos e mais de 57 mil infetados





Os Estados Unidos registaram 679 mortos e mais de 57 mil infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, indicou a contagem da Universidade Johns Hopkins.







Os dados de segunda-feira elevam o número total de mortes para mais de 147.500 e o de contágios para mais de 4,28 milhões desde o início da epidemia no país, de acordo com o balanço realizado pela agência France Presse.







7h20 - Risco de desnutrição de 6,7 milhões de crianças









A Unicef alertou esta terça-feira para o risco de cerca de 6,7 milhões de crianças com menos de cinco anos virem a sofrer níveis perigosos de desnutrição este ano devido à pandemia.





A partir de uma análise publicada na revista The Lancet, o Fundo das Nações Unidas para a Infância observou que 80% das crianças em risco vivem na África subsaariana e no sul da Ásia.







"Faz sete meses desde que os primeiros casos da covid-19 foram relatados e é cada vez mais claro que as repercussões da pandemia estão a prejudicar as crianças mais do que a própria doença", afirmou, em comunicado, a diretora executiva da Unicef, Henrietta Fore.





A mesma responsável lembrou que as taxas de pobreza das famílias e a insegurança alimentar aumentaram, com cortes nos serviços essenciais de nutrição e nas cadeias de abastecimento, e com acentuados aumentos nos preços dos alimentos em alguns lugares.



"Como resultado, a qualidade da dieta das crianças piorou e a taxa de desnutrição aumentará", salientou.



A mesma responsável sublinhou que o agravamento da dieta e a interrupção dos serviços de nutrição vão piorar outras formas de desnutrição em crianças e mulheres, como o nanismo, deficiência de micronutrientes, sobrepeso e obesidade.



Segundo a Unicef, nos primeiros meses da pandemia houve uma redução geral de 30% na cobertura de serviços vitais de nutrição, com alguns países a registarem uma interrupção muito maior.



Ponto de situação

O Governo admitiu na segunda-feira o fim do Estado de Calamidade na área da Grande Lisboa, incluindo nas 19 freguesias mais afetadas. Todos os concelhos da Área Metropolitana devem ficar em "situação de contingência". O ministro Eduardo Cabrita refere que já não há razões para manter distinções entre os municípios.



Mantém-se a proibição de consumo de álcool na via pública e os ajuntamentos são limitados a dez pessoas. Esta última é uma das diferenças em relação à situação anterior: até agora nas 19 freguesias os ajuntamentos estavam limitados a cinco pessoas. Deixa de existir também o dever cívico de recolhimento domiciliário.







A decisão será tomada em Conselho de Ministros.







Na segunda-feira, Portugal registou mais dois mortos, 135 novos casos e 158 recuperados.A região de Lisboa e Vale do Tejo, onde há mais surtos ativos de Covid-19 no país, totaliza hoje 25.549, mais 101 casos do que na véspera.