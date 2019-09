EUA e dez países do sudeste da Ásia iniciam exercícios navais sem precedentes

Lusa02 Set, 2019, 08:22 | Economia

Prevê-se que participem oito navios de guerra, quatro aviões de combate e mais de mil soldados nos exercícios conjuntos lançados a partir de uma base naval a sul da cidade turística de Pattaya, Tailândia.

As manobras devem decorrer durante cinco dias "no Golfo da Tailândia e no mar da China Meridional", adiantou a embaixada dos EUA em Banguecoque.

Os exercícios permitirão "trabalhar em prioridades comuns para a segurança marítima na região", disse o vice-almirante Phil Sawyer, comandante da 7.ª Frota dos EUA.

Em agosto, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo participou numa cimeira com os 10 ministros dos Negócios Estrangeiros da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), com o objetivo de reforçar a cooperação com esses países.

Vários membros do bloco do Sudeste Asiático mantêm uma disputa com Pequim pela soberania de várias ilhas e recifes no Mar do Sul da China, uma das principais rotas de trânsito para o comércio marítimo e uma região rica em recursos naturais.

Os Estados Unidos têm repetidamente criticado as reivindicações territoriais de Pequim, que reclama a quase totalidade do território, apesar dos protestos dos países vizinhos.

A ASEAN - criada em 1967 - forma um bloco de 647 milhões de habitantes, que aspira elevar o seu produto interno bruto de 4,7 bilhões de dólares, em 2025, tornando-se no quarto maior bloco económico do mundo.

Malásia, Indonésia, Brunei, Vietname, Camboja, Laos, Myanmar (antiga Birmânia), Singapura, Tailândia e Filipinas são os Estados-membros da ASEAN.