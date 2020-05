Facebook Shops. Um "empurrão" ao pequeno comércio em tempos de pandemia

Num momento em que o comércio online ganha ainda mais relevância, fruto das restrições e imposições no contexto de pandemia do novo coronavírus, a gigante tecnológica liderada por Mark Zuckerberg lançou uma nova funcionalidade que diz ter por objetivo o apoio às empresas, sobretudo as de menor dimensão, e que deverá ser disponibilizada em larga escala ao longo dos próximos meses.







A “Facebook Shops” serve para a criação de catálogos virtuais, onde as empresas podem personalizar a apresentação dos produtos e a página onde estes são apresentados. Trata-se de uma única “loja” em que o acesso é feito através do Facebook ou do Instagram (detido pelo Facebook) e em que os clientes conseguem explorar e guardar os produtos.







“Neste momento, em que os negócios de pequena dimensão estão em grandes dificuldades, com lojas a fechar, mais empresas procuram trazer os seus negócios para o online. O nosso objetivo é possibilitar compras sem problemas e capacitar qualquer pessoa e negócio, desde um pequeno empresário a uma marca global, a usar as nossas aplicações para se ligar aos seus clientes”, refere uma nota publicada no site do Facebook.





Para já, em grande parte dos países, prevê-se que a plataforma encaminhe os utilizadores para os sites da respetiva empresa no momento da compra. No entanto, nos Estados Unidos, por exemplo, os utilizadores podem realizar a compra sem sair da rede social.







Através desta plataforma, e de forma a tentar reproduzir a proximidade de uma loja física, os utilizadores poderão também entrar em contacto com o vendedor através do WhatsApp, Instagram Direct ou Messenger, serviços de mensagem que pertencem ao grupo Facebook. Desta forma, o cliente pode tirar dúvidas, pedir mais informações ou seguir as entregas dos produtos que adquiriu. No futuro, também estes serviços de mensagens deverão permitir a compra de produtos.

No Instagram, o Facebook vai introduzir o “Instagram Shop” já este verão. Uma das diferenças visíveis será uma seção de “Compras”, com produtos agrupados por secção e sugestões personalizadas consoante o utilizador, onde será possível explorar as páginas das lojas e marcas no “Facebook Shop”. Uma nova secção ficará disponível na barra de navegação da rede social, onde estão atualmente as notificações.





Os produtos poderão igualmente ser promovidos através de Diretos de Instagram e Facebook dos vendedores, com ligações diretas às páginas de venda.





Em comunicado, o Facebook manifesta o desejo de que estas ferramentas “”, bem como ajudar empresas de várias dimensões “a prepararem-se para o futuro”.