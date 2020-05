Gerês está calmo, demasiado calmo

Por estes dias o Gerês, no norte do país, está irreconhecível. As termas que levam milhares de turistas à vila não abriram. Os parques de campismo estão fechados e os desportos fluviais abandonados. A época alta vai de maio a setembro, mas ainda se acredita que o verão se vai salvar a partir de junho. Nas aldeias mais pequenas do Gerês, as ruas estão desertas e os habitantes com saudades dos que vêm de fora.