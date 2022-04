Governo apresenta OE2022 a partidos e parceiros sociais

Tiago Petinga - Lusa

O Executivo liderado por António Costa irá expor esta segunda-feira as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2022 antes de levar a proposta à Assembleia da República. Durante a manhã, o documento será apresentado aos grupos parlamentares e deputados únicos de partidos. À tarde é a vez das confederações patronais e centrais sindicais. Acompanhe aqui em direto todas as reações.