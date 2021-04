Governo entregou em Bruxelas o Plano de Recuperação e Resiliência. É o primeiro Estado da UE a fazê-lo

"Significa que estes longos meses de trabalho muito aturado com os serviços da Comissão produziram os seus frutos, o trabalho interno também", assinalou António Costa. O governante reiterou que "o debate público foi muito importante para enriquecer" o Programa de Recuperação e Resiliência.







Já esta manhã, publicou uma mensagem nas redes sociais ao mesmo tempo que o plano era entregue.



O Plano de Recuperação e Resiliência exige celeridade, rigor e escrutínio na execução. Fiscalização política pelo Parlamento, acompanhamento pela sociedade na Comissão de Acompanhamento, fiscalização pelo Tribunal de Contas e Ministério Público. — António Costa (@antoniocostapm) April 22, 2021



Portugal vai receber quase 14 mil milhões de euros para fazer face à crise provocada pela pandemia. O montante financeiro do PRR ascende a 16 644 milhões de euros, dos quais 13 944 milhões de euros correspondem a subvenções.







valor adicional de 2 300 milhões de euros em empréstimos.



No Há ainda a possibilidade de recorrer a umNo plano português constam 36 reformas e 77 investimentos em diferentes setores.





“O PRR agora oficialmente entregue integra o trabalho conjunto com a Comissão Europeia e os contributos resultantes da consulta pública. Segue-se o período de decisão sobre o documento pela Comissão Europeia e pelo Conselho EcoFin”, refere uma nota publicada no site do Governo.





A versão final foi submetida na plataforma às 6h51.



O draft do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, para aceder às verbas comunitárias pós-crise da Covid-19 tinha sido entregue em Bruxelas a 15 de outubro.





O Governo espera que a decisão das instituições europeias possa ocorrer durante a Presidência Portuguesa da União Europeia, neste primeiro semestre de 2021.













O documento foi entregue por Nelson de Souza, ministro do Planeamento, que publicou uma mensagem no blogue do PS.







(em atualização)