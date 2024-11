Governo insistiu e oposição voltou a rejeitar corte de publicidade na RTP

(em atualização)







A oposição impôs nova derrota ao Governo e reconfirmou a proposta do Bloco de Esquerda para travar a redução da publicidade na RTP já no próximo ano: a medida foi aprovada com os votos de todas as bancadas à exceção dos deputados do PSD e CDS.





A oposição acusou, em plenário, o Governo de querer "enfraquecer" a empresa pública, sem apresentar uma alternativa de manutenção da RTP com a redução da publicidade.





Já Pedro Duarte, o ministro com a tutela, critica a oposição por "voracidade oposicionista" e de ser "simplesmente do contra" e que quer bloquear a ação do Governo. Segundo o ministro, o objetivo do Executivo é fortalecer a empresa pública, sem cortar o financiamento e alega que são "falsidades" repetidas pelos partidos mais à esquerda.





"Por muito que digam que há uma vontade de cortar o financiamento da RTP, isso é falso", afirmou o ministro dos Assuntos Parlamentares. "Por muito que digam que há uma vontade enfraquecer a RTP, isso é rotundamente falso".



Pedro Duarte apontou ainda, como argumentou, que a estação pública "tem vindo a perder relevância na nossa sociedade".



"Queremos uma RTP para os cidadãos, não queremos uma RTP para os anunciantes", acrescentou, depois de ter alegado que a empresa pública define as grelhas de programas em favor dos anunciantes.



"Não queremos uma RTP para quem vende produtos".