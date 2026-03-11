EM DIRETO
Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

Guerra já está a encarecer o transporte marítimo de cargas

O aumento do preço dos combustíveis e dos custos com os seguros está a encarecer os fretes. Mas a Associação dos Transitários de Portugal teme que as consequências não fiquem por aqui.

Antena 1 /
Yu Fangping - IC photo/ Imaginechina via AFP

As transportadoras já estão a antecipar atrasos na chegada e na partida de cargas que podem chegar aos 20 dias, com eventuais disrupções em toda a cadeia logística do transporte marítimo.
Oriana Barcelos - Antena 1
No Estreito de Hormuz, os navios continuam a enfrentar dificuldades. Esta quarta-feira há a informação de mais um cargueiro atingido por um projétil cuja origem é para já desconhecida.

Segundo a Agencia Britânica de Segurança Marítima, a tripulação já foi retirada do navio, que se incendiou.

