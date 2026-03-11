Economia
Guerra no Médio Oriente
Guerra já está a encarecer o transporte marítimo de cargas
O aumento do preço dos combustíveis e dos custos com os seguros está a encarecer os fretes. Mas a Associação dos Transitários de Portugal teme que as consequências não fiquem por aqui.
As transportadoras já estão a antecipar atrasos na chegada e na partida de cargas que podem chegar aos 20 dias, com eventuais disrupções em toda a cadeia logística do transporte marítimo.Oriana Barcelos - Antena 1
Segundo a Agencia Britânica de Segurança Marítima, a tripulação já foi retirada do navio, que se incendiou.
No Estreito de Hormuz, os navios continuam a enfrentar dificuldades. Esta quarta-feira há a informação de mais um cargueiro atingido por um projétil cuja origem é para já desconhecida.