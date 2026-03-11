Guerra já está a encarecer o transporte marítimo de cargas

Oriana Barcelos - Antena 1



No Estreito de Hormuz, os navios continuam a enfrentar dificuldades. Esta quarta-feira há a informação de mais um cargueiro atingido por um projétil cuja origem é para já desconhecida.





As transportadoras já estão a antecipar atrasos na chegada e na partida de cargas que podem chegar aos 20 dias, com eventuais disrupções em toda a cadeia logística do transporte marítimo.Segundo a Agencia Britânica de Segurança Marítima, a tripulação já foi retirada do navio, que se incendiou.