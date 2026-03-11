Forças iranianas vão atacar bancos e centros financeiros na região

Conflito gera perdas de 517 milhões de euros por dia em viagens de turismo
O Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) estimou um impacto grave no setor de viagens e turismo do conflito no Médio Oriente, com perdas de 600 milhões de dólares por dia (cerca de 517 milhões de euros).
Conforme destacado hoje pela entidade, o Médio Oriente desempenha um papel "vital" nas viagens globais, já que a região representa 5% das chegadas internacionais em todo o mundo e 14% do tráfego internacional de trânsito.
Por isso, alertou que qualquer interrupção afeta a procura em todo o mundo, o que tem impacto nos aeroportos e voos, hotéis, empresas de aluguer de automóveis e companhias de cruzeiros.
Nesse sentido, acrescentou que os principais centros regionais de aviação, incluindo Dubai, Abu Dhabi, Doha e Bahrein, que juntos processam cerca de 526.000 passageiros por dia, sofreram encerramentos e interrupções operacionais à medida que o conflito se intensificou, afetando significativamente a conectividade regional e global.
A presidente executiva (CEO) do WTTC, Gloria Guevara, explicou que as viagens e o turismo costumam ser um dos primeiros setores a sentir o impacto das tensões geopolíticas e acrescentou que breves períodos de interrupção podem rapidamente traduzir-se em perdas económicas "significativas" para os destinos, empresas e trabalhadores da região.
A análise do WTTC baseia-se na sua previsão pré-conflito para 2026 no Médio Oriente, que projetava 207.000 milhões de dólares em gastos de visitantes internacionais na região durante este ano.
Apesar dos desafios atuais, o WTTC enfatizou que o setor de viagens e turismo é um dos setores económicos mais resilientes do mundo, com as crises anteriores a demonstrarem que a procura turística após incidentes relacionados com a segurança, "com a resposta adequada" pode recuperar em apenas dois meses se os governos e a indústria agirem rapidamente para restaurar a confiança dos viajantes.
Nesse sentido, a CEO insistiu que o setor pode recuperar, especialmente quando os governos apoiam os viajantes, reconhecendo que estes têm trabalhado "incansavelmente" nos últimos dias para apoiar os esforços de recuperação.
O WTTC, que representa o setor privado, continua a acompanhar a evolução da situação e garante que mantém um contacto próximo com governos e líderes da indústria para apoiar a segurança dos viajantes e a resiliência do setor global de viagens e turismo.
Irão diz ter atacado direção dos serviços secretos militares e base naval em Israel
Os alvos atacados desde o início da manhã incluem também uma base naval em Haifa e uma base militar de observação por radar, de acordo com o comunicado do Exército.
KLM cancela todos os voos para o Dubai até 28 de março
RTP em Telavive. Irão terá atingido base militar junto a aeroporto israelita
Os enviados especiais da RTP a Israel relataram uma noite particularmente intensa. Por diversas vezes o Irão atacou Israel, nomeadamente em Telavive. Foi a 33ª vaga de ataques nestes 12 dias de guerra.
Presidente turco apela ao fim da guerra antes que incendeie toda a região
O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, apelou hoje ao fim da guerra no Médio Oriente antes que o conflito "incendeie completamente a região", durante um discurso em Ancara aos deputados do partido que lidera.
"É necessário pôr fim a esta guerra antes que se agrave e incendeie completamente a região. Se a diplomacia tiver uma oportunidade, isso é perfeitamente possível", afirmou, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).
As forças da NATO na Turquia destruíram dois projéteis alegadamente disparados pelo Irão, que tem atacado países da região desde que foi alvo de uma ofensiva militar israelo-americana de grande escala em 28 de fevereiro.
Teerão negou ter visado território turco, mas a NATO instalou uma bateria de mísseis de defesa aérea norte-americanos `Patriot` no centro da Turquia, que é membro da Aliança Atlântica.
"Prosseguimos pacientemente os nossos esforços para trazer as partes de volta à mesa das negociações", afirmou Erdogan perante os deputados do partido Justiça e Desenvolvimento (AK), no poder desde 2002.
Macron convocou reunião de líderes do G7
Entretanto, esta quarta-feira haverá Conselho de Segurança da ONU para analisar a situação no Líbano. Israel atacou hoje um bairro de Beirute.
Forças iranianas vão atacar bancos e centros financeiros na região
As forças armadas do Irão vão passar a alvejar bancos e instituições financeiras na região depois da morte de funcionários bancários em Teerão num ataque israelo-americano, anunciou hoje o comando conjunto iraniano.
O aviso foi divulgado pelo quartel-general al-Anbiya, em Teerão, sede do comando conjunto das forças armadas da República Islâmica do Irão, segundo a agência de notícias norte-americana The Associated Press (AP).
Seguiu-se a relatos dos meios de comunicação iranianos sobre a morte de funcionários de um banco em Teerão durante ataques aéreos de Israel e dos Estados Unidos, no âmbito da ofensiva lançada em 28 de fevereiro.
A ameaça coloca em risco particular o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que acolhe inúmeras instituições financeiras internacionais, bem como os reinos da Arábia Saudita e do Bahrein, segundo a AP.
Von der Leyen garante que UE "respeitará sempre" princípios do direito internacional
A presidente da Comissão Europeia garantiu hoje que a União Europeia "respeitará sempre" os princípios do direito internacional, dois dias depois de ter sido criticada por afirmar que não podia "continuar a ser a guardiã da velha ordem mundial".
"A União Europeia (UE) foi fundada como um projeto de paz. O nosso compromisso inabalável com a paz, com os compromissos da Carta das Nações Unidas e com o direito internacional é tão central hoje como era no momento da nossa criação. E nós respeitaremos sempre esses princípios", afirmou Ursula von der Leyen num discurso numa sessão plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo.
A presidente da Comissão Europeia fez esta afirmação dois dias depois de, numa intervenção na conferência anual dos embaixadores da União Europeia (UE), em Bruxelas, ter dito que a Europa "já não pode continuar a ser a guardiã da velha ordem mundial".
Esta declaração suscitou críticas em vários quadrantes europeus, incluindo entre eurodeputados de grupos políticos que apoiam a sua Comissão, como os Socialistas e Democratas (S&D) ou os liberais do Renew Europe.
No seu discurso, Von der Leyen deixou duras críticas ao regime do Irão, considerando que "não há motivos para derramar lágrimas por um regime assim", sem nunca mencionar os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao país.
A presidente da Comissão Europeia salientou que, durante décadas, o anterior líder supremo do Irão, Ali Khamenei, morto num dos ataques de Israel e dos Estados Unidos, "governou através da repressão, da violência e do medo".
"Sob o seu regime, os iranianos viveram sob um sistema que silenciava a dissidência e esmagava as liberdades fundamentais", afirmou, recordando que, em janeiro, "centenas de milhares de jovens iranianos saíram à rua para exigir um futuro melhor".
"Foram recebidos com uma repressão brutal. Mais de 17 mil jovens, homens e mulheres, foram mortos enquanto o regime se agarrava ao poder", frisou.
Von der Leyen salientou que os crimes do regime iraniano "têm décadas", afirmando que "prendeu e torturou os seus próprios cidadãos, patrocinou terrorismo em toda a região [do Médio Oriente] e até m solo europeu e forneceu apoio crucial à guerra brutal da Rússia contra a Ucrânia".
"Não se deve derramar lágrimas por um regime destes", enfatizou, antes de lembrar que "muitos iranianos celebraram a caída de Khamenei" e esperam que o momento atual "possa abrir caminho para um Irão livre".
"Isto é o que o povo do Irão merece: liberdade, dignidade e o direito a decidir o seu próprio futuro", defendeu.
No entanto, logo a seguir a fazer estas críticas, Von der Leyen afirmou que "ver o mundo tal como ele é não diminui, de forma alguma", a determinação da UE de "lutar pelo mundo que ambiciona", assegurando que o bloco se mantém comprometido com o direito internacional.
Voltar a usar combustíveis russos seria um erro estratégico, diz von der Leyen
"Na crise atual, alguns argumentam que devemos abandonar a nossa estratégia de longo prazo e até mesmo voltar aos combustíveis fósseis russos. Isso seria um erro estratégico", afirmou num discurso no Parlamento Europeu.
Von der Leyen avançou que a UE está a preparar opções para reduzir os preços da energia, incluindo uma melhor utilização dos acordos de compra de energia, medidas de auxílio estatal e subsídios ou limites máximos para os preços do gás.
Bahrain redireciona aeronaves para aeroportos alternativos
Dois drones caem junto ao aeroporto do Dubai e fazem quatro feridos
Novo líder supremo iraniano "são e salvo" apesar de ferido
"Ouvi relatos de que o senhor Mojtaba Khamenei tinha sido ferido", escreveu Yousef Pezeshkian, filho de Masoud Pezeshkian e conselheiro do Governo.
"Perguntei a alguns amigos que têm contactos com ele. Disseram-me que, graças a Deus, está são e salvo", acrescentou.
Mojtaba Khamenei, líder religioso do Irão, terá sido ferido durante o ataque que matou o pai, o ayatollah Ali Khamenei, no primeiro dia da ofensiva de norte-americanos e israelitas, a 28 de fevereiro. Contudo, os detalhes sobre a gravidade dos ferimentos são desconhecidos e Mojtaba não foi visto em público desde então.
Preço do petróleo Brent mantém-se estável nos 88 dólares
A cotação do barril do petróleo Brent para entrega em maio mantinha-se na manhã desta quarta-feira, no mercado de futuros de Londres, estável face ao encerramento, com uma ligeira variação, subindo 0,33% para 88 dólares.
De acordo com os dados de mercado recolhidos pela agência de notícias espanhola EFE, às 7h00 de hoje (6h00 hora de Lisboa), o Brent, a referência europeia para o crude, subia 0,33% para 88,07 dólares.
Na terça-feira, a cotação do barril de petróleo Brent para entrega em maio terminou no mercado de futuros de Londres em forte queda de 11,28%, para os 87,80 dólares.
O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 11,16 dólares abaixo dos 98,96 com que encerou as transações na segunda-feira.
O acentuado recuo do Brent foi atribuído às declarações de Donald Trump, de que os ataques israelo-norte-americanos ao Irão estariam praticamente terminados e de ter dito que está disposto a falar com os dirigentes iranianos.
Na terça-feira, o Wall Street Journal noticiou que a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) propôs a maior libertação de reservas de petróleo da sua história para reduzir os preços do crude.
Os países do G7 afirmaram na terça-feira estar prontos para agir "com urgência, quando necessário, e com todas as ferramentas disponíveis" para estabilizar os preços do petróleo.
Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano".
Em resposta, o Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também atingiram Chipre, Azerbaijão e Turquia.
Hong Kong reforça combate a contrabando de combustível após subida de preço
Hong Kong reforçou hoje a luta contra o contrabando de combustível em veículos vindos da China continental, devido ao crescente custo do petróleo, causado pela guerra no Médio Oriente.
Nas últimas semanas, foram intercetados mais camiões transfronteiriços suspeitos de introduzirem gasolina ilegal na cidade, muitos deles com depósitos ampliados ou modificações para transportar maiores volumes destinados a postos de gasolina ilegais, indicou hoje o comissário de Alfândega e Impostos Especiais de Hong Kong, Chan Tsz-tat.
As autoridades ordenaram a apreensão de todos os veículos envolvidos e pretendem solicitar aos tribunais que sejam definitivamente confiscados, de acordo com a legislação em vigor sobre importação e exportação e sobre produtos sujeitos a impostos especiais.
Chan sublinhou que a diferença de preços entre a China continental e o centro financeiro, juntamente com a escalada do custo internacional do petróleo bruto, gerou um "forte incentivo económico" para que os contrabandistas assumissem riscos adicionais.
O responsável assegurou, no entanto, que o departamento dispõe de um robusto sistema de inteligência e que está a realizar inspeções direcionadas que permitiram detetar numerosos casos em postos fronteiriços.
Além disso, o comissário alertou que a compra de gasolina não tributada constitui um crime que implica tanto evasão fiscal como riscos importantes para a segurança.
"As alterações na estrutura dos depósitos, os pontos de carga ocultos e o armazenamento em condições não regulamentadas aumentam o risco de fugas, incêndios e explosões, em particular em áreas densamente povoadas ou em parques de estacionamento e armazéns industriais onde operam estações clandestinas", salientou Chan.
Por isso, o comissário lembrou que os condutores responsáveis por estas operações enfrentam penas de prisão e multas ao abrigo da Portaria sobre Importação e Exportação e da Portaria sobre Produtos com Impostos Especiais.
O aumento dos casos ocorre num contexto de subida dos preços dos combustíveis impulsionada pelo conflito no Irão e pelas tensões no estreito de Ormuz, que encareceram o transporte marítimo e os seguros e elevaram as cotações de referência do Brent e de destilados como o gasóleo.
Representantes do setor de transportes de Hong Kong alertaram que estão a ser estudadas sobretaxas temporárias sobre o combustível para entregas e serviços logísticos, enquanto os operadores enfrentam contratos de longo prazo que limitam a capacidade de transferir imediatamente o aumento dos custos para as tarifas.
Paralelamente, a China aumentou na terça-feira os preços de retalho da gasolina e do gasóleo, na sequência do aumento do preço do petróleo nos mercados internacionais, a maior subida em quase quatro anos.
Drones e mísseis do Irão apontados a países do Golfo
- As Forças Armadas iranianas lançaram, nas últimas horas, mais uma vaga de bombardeamentos contra países do Golfo com recurso a drones e mísseis, incluindo infraestruturas petrolíferas na Arábia Saudita. Outro dos alvos do regime foi um navio cargueiro no Estreito de Hormuz, ao largo dos Emirados Árabes Unidos;
- O Ministério saudita da Defesa afirma ter abatido pelo menos cinco drones que se dirigiam ao campo petrolífero de Shaybah e as autoridades do Kuwait afirmam ter destruído oito aparelhos idênticos. No Bahrein, ao início da manhã, soaram as sirenes de alarme. Na véspera, um ataque atribuído ao Irão atingiu um edifício residencial em Manama, provocando a morte a uma mulher e ferimentos a oito pessoas;
- No Iraque, um drone atingiu um complexo diplomático dos Estados Unidos próximo do aeroporto de Bagdade;
- Por seu turno, Israel repetiu os bombardeamentos sobre o sul do Líbano. Beirute voltou a ser abalada por explosões. Cinco pessoas morreram em ataques anteriores que atingiram o distrito de Nabatieh. Outras duas morreram em Tyre;
- A máquina de guerra dos Estados Unidos afirma ter destruído 16 navios iranianos perto do Estreito de Hormuz. Estes vasos de guerra estariam a colocar minas;
- O novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, está "são e salvo", embora tenha sofrido ferimentos, afiançou no Telegram Yousef Pezeshkian, conselheiro do Governo de Teerão e filho do presidente iraniano;
- O general iraniano Abolfazl Shekarchi, porta-voz das Forças Armadas do país, renovou a promessa de retaliação contra Israel e Estados Unidos pelos seus "crimes brutais e sem vergonha";
- O chefe da polícia iraniana, Ahmad-Reza Radan, veio advertir os iranianos, na televisão estatal, contra quaisquer ações de protesto nas ruas "a pedido do inimigo". Tais manifestantes, ameaçou, serão "confrontados como inimigos";
- Uma das futebolistas da seleção iraniana de futebol feminino que haviam recebido vistos humanitários para permanecerem na Austrália mudou de ideias e contactou, entretanto, a embaixada da República Islâmica, de acordo com o Ministério do Interior australiano;
- A Agência Internacional de Energia Atómica propôs a maior libertação de reservas de petróleo da sua história, numa tentaativa de controlar a escalada de preços. O plano ultrapassaria os 128 milhões de barris que foram injetados nos mercados em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia;
- O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, sustenta que as origens do conflito no Médio Oriente "carecem tanto de legitimidade como de legalidade" e que "a sua continuação só resultará em mais baixas desnecessárias". Por sua vez, O enviado especial chinês para o Médio Oriente, Zhai Jun, frisa que Pequim valoriza a moderação demonstrada pelos Emirados Árabes Unidos;
- Há ainda 200 portugueses retidos na Tailândia por causa da guerra do Médio Oriente. Passaram horas na embaixada de Portugal em Banguecoque, mas estão ainda sem soluções para regressar.
Estão ainda retidos 200 portugueses na Tailândia
Há ainda 200 portugueses retidos na Tailândia por causa da guerra do Médio Oriente. Passaram horas na embaixada de Portugal em Banguecoque, mas estão ainda sem soluções para regressar.
Guerra do petróleo. Costa diz que "Rússia é a única vencedora"
O presidente do Conselho Europeu diz que a escalada militar no Médio Oriente e a subida dos preços da energia servem os interesses de Moscovo. António Costa assume mesmo que "a Rússia é a única vencedora desta guerra".