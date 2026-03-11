Guerra no Médio Oriente inquieta transitários portugueses. Carga marítima mais cara e mais lenta a caminho

A decisão da MAERSK fez soar os alarmes: a gigante da logística e do transporte marítimo anunciou, na semana passada, o cancelamento temporário de duas rotas a partir do Médio Oriente - a que faz a ligação com o Extremo Oriente e a que faz a conexão com a Europa.O presidente da Associação dos Transitários de Portugal aponta a consequência óbvia: agora vai ser preciso encontrar portos alternativos e isso tem implicações., explicou, à Antena 1, António Nabo Martins.O problema não está só no Estreito de Ormuz - estende-se, também, ao Mar Vermelho e ao Canal do Suez, por onde passa grande parte da carga que circula entre o Oriente, a Europa e a América. E é por isso que António Nabo Martins já antecipa consequências maiores no transporte marítimo de cargas, caso a guerra se prolongue. Desde logo,, avançou.É aí que começa a bola de neve: se os contentores não chegam a tempo, também não saem a tempo; com os atrasos, a programação e o planeamento originais são alterados, o que pode provocar, depois, rutura nos barcos e nos contentores que deveriam estar num determinado porto, num determinado dia. É um problema que ainda não se colocou, mas que, a colocar-se, pode afetar as exportações portuguesas - e, assim, a generalidade da economia do país., perspetiva António Nabo Martins.Para já, o efeito mais óbvio, aquele que já se nota, é o aumento do preço dos fretes, primeiro por conta do aumento do custo dos combustíveis e, depois, pelo aumento dos seguros de carga. Mas a Associação Portuguesa dos Transitários de Portugal está expectante para perceber o que acontece daqui para a frente.António Nabo Martins alerta: