H2Med. Corredor de hidrogénio verde vai custar 2,5 mil milhões de euros

O projeto H2Med, lançado oficialmente em Alicante, Espanha, surge em substituição do MidCat, delineado em 2003, que iria ligar as redes de gás de França e Espanha através dos Pirenéus.





De acordo com o presidente francês, Emmanuel Macron, o novo projeto deverá estar concluído até ao fim da década., revelou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.Portugal, Espanha e França vão procurar obter financiamento europeu através do mecanismo “Connecting Europe”., revela um documento do governo espanhol a que a agência Reuters teve acesso.Também de acordo com esse documento,

A secção submarina do gasoduto será conhecida como “BarMar”, enquanto que a ligação terrestre entre Celourico da Beira e Zamora é designada de "CelZa". Todo o projeto de ligação entre Portugal, Espanha e França será denominado H2MED.

o gasoduto terá capacidade para transportar cerca de dois milhões de toneladas de hidrogénio por ano (ou seja, 10 por cento do consumo anual da UE), reforçando desta forma a autonomia estratégica do bloco europeu em termos energéticos.

O chefe de Governo espanhol adiantou, na cimeira que decorre em Alicante, que

Este projeto será proposto à Comissão Europeia até 15 de dezembro de forma a poder beneficiar do estatuto de “projeto de interesse comum”, indicou Emmanuel Macron.A presidente da Comissão Europeia,

Esta infraestrutura irá permitir o transporte de “hidrogénio verde”, produzido na Península Ibérica a partir de energias renováveis. Ao contrário do que se previa inicialmente, o gasoduto destina-se apenas ao hidrogénio verde e não ao gás fóssil, nem sequer numa fase inicial.







O primeiro-ministro António Costa sublinhou que este corredor dedicado exclusivamente ao hidrogénio verde "muda significativamente o paradigma" nos países envolvidos.







"Para além de sermos simplesmente importadores e reexportadores de energias, reforçamos a nossa posição enquanto produtores e exportadores de energia para o conjunto da Europa" vincou o chefe de Governo português.