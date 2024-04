"Inconstitucional". TikTok vai "lutar nos tribunais" contra ultimatum norte-americano

Num vídeo publicado na plataforma,prometendo recorrer aos tribunais uma vez que "os factos e a Constituição estão do nosso lado"."Podem ter a certeza que não vamos a lado nenhum", acrescentou. "Estamos confiantes e iremos continuar a lutar pelos nosso direitos nos tribunais".Shou apelou ainda aos subscritores da plataforma para partilharem histórias sobre o impacto positivo do TikTok nas suas vidas.A empresa que detém o TikTok, a ByteDance, emitiu um comunicado nas mesmas linhas e anunciou que vai interpor um processo contra o que descreveu como uma "lei inconstitucional" que equivale a uma "proibição" que iria "devastar sete mil milhões de negócios e silenciar 170 milhões de americanos"."Cremos que os factos e a lei estão claramente do nosso lado e que nos será dada razão no final. O facto é que,e a nossa plataforma é livre de qualquer influência externa e de manipulação", acrescentou.

A mão de Pequim

A legislação foi introduzida por receio de que o TikTok possa partilhar dados da plataforma com o governo chinês, alegação que a empresa sempre repudiou.A provisão hoje aprovada por Biden dá a Shou Zi Chew cerca de nove meses para vender a empresa, caso contrário a comercialização do TikTok será proibida em todos os pontos de venda de aplicações nos Estados Unidos.Isso era perigosamente míope", considerou o senador Marco Rubio, o líder republicano do Comité de Informação."Uma nova lei vai requerer que o seu dono chinês venda a aplicação. Este é um gesto bom para a América", acrecentou, ao defender a legislação, aprovada pelo Senado terça-feira e cujo decreto foi assinado esta tarde por Joe Biden.e insiste que nem é uma firma chinesa, referindo que é detida em 60 por cento por empresas de investimentos globais.

Uma catadupa de problemas

Vários especialistas consideram que a legislação é "muito importante" mas advertiram que irá enfrentar diversos obstáculos., devido às ações legais que deverão ser interpostas e que poderão chegar até ao Supremo Tibunal.A popularidade da aplicação junto dos norte-americanso mais jovens poderá também ser um problema. "Cerca de dois em cada três jovens nos Estados Unidos tem uma conta TikTok", lembrou Andrew Przybylski, professor de conduta humana e tecnologia da Universidade de Oxford, à BBC.Ciente da importância desta faixa etária, que necessita cativar antes das eleições presidenciais de novembro,apesar do que foi decidido e promulgado."O primeiro desafio vai ser a ameaça à liberdade de discurso e de expressão", considerou Przybylski. "A Carta das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança é muito específica: os jovens têm direito à informação e o direito a brincar, por isso penso que a contestação se pode basear neste argumento".Outro obstáculo à venda poderá ser o grande escrutínio a que será submetida e que a poderá atrasar.do Instituto Cato, em Washington. "É algo que deverá ter escrutínio ainda mais alargado mesmo sem ps requerimentos desta proposta"."A questão permanece. O que significa vender o TikTok nos Estados Unidos, se isso é verdadeiramente possível e quem será o comprador?", questionou. O preço da plataforma deverá rondar os milhares de milhões de dólares, o que afunila os candidatos. A questão de quem poderá operá-la é outro espinho.

TikTok Lite suspenso

A Comissão Europeia tinha dado à ByteDance até esta quarta-feira para responder às suas procupações quanto à natureza potencialmente viciante do programa de recompensas para as crianças, ou ver-se-ia obrigada a enfrentar a suspensão temporária do programa.

A decisão do Senado, agora promulgada por Biden, eleva oque se publicitam atravês de pquenos vídeos publicados na plataforma.Se não for vendida no prazo de nove meses, a aplicação pode ser probida em solo americano.O TikTok anunciou entretanto que irá suspender voluntariamente a sua nova extensão TikTok Lite, um programa que paga aos usuários pelo tempo dispendido na plataforma em França e em Espanha.O comissário europeue ameaçou ordenar o seu bloqueio se nada fosse feito por parte da empresa."As nossas crianças não são cobaias para as redes sociais", afirmou Breton.





(com agências)