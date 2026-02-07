Infraestruturas, aviação, telecomunicações. Os novos investimentos milionários da Arábia Saudita na Síria

O ministro do Investimento saudita, Khalid al-Falih, revelou este sábado que o reino irá investir no desenvolvimento de diversas infraestruturas vitais sírias, depois deste país ter ficado devastado por 14 anos de guerra civil, a qual causou profundos danos a grande parte do território e desalojou milhões de pessoas. O pacote de investimento saudita na Síria, abrange os setores da energia, da aviação, do imobiliário e das telecomunicações.



A cidade de Aleppo, uma das mais atingidas por combates entre exército sírio e rebeldes islamitas, vai assim beneficiar da construção, faseada, de dois aeroportos.





A iniciativa será financiada por um fundo de investimento orçado em 7,5 mil milhões de riais sauditas (2 mil milhões de dólares).





O Fundo Elaf visa aliás financiar projetos de grande escala na Síria, com a participação de investidores do setor privado saudita, acrescentou al-Falih.





Ainda no setor de aviação, a flynas, companhia aérea saudita de baixo custo, assinou com a Autoridade de Aviação Civil Síria um acordo com o objetivo de criar uma nova companhia aérea low cost, a flynas Syria.





A joint-venture será participada em 51 por cento pela parte síria e 49 por cento da flynas, com o início previsto das operações esperado para o quarto trimestre de 2026, informou a empresa.





O setor de telecomunicações da Síria irá ser também objeto de um acordo entre Riade e Damasco. Mil milhões de dólares, irão desenvolver "infraestruturas de telecomunicações e conectividade digital", referiu o ministro saudita.

Novos ventos sunitas

Durante a guerra civl, entre o exército sírio e grupos rebeldes sunitas islamitas, as sanções internacionais tentaram castigar a repressão do regime xiita-alauíta de Bashar al-Assad. Após o derrube de Assad, tornaram-se um obstáculo significativo à recuperação económica do país.



A Arábia Saudita tem apoiado o presidente Ahmed al-Sharaa desde que este assumiu o poder, no final de 2024, após a deposição de Bashar al-Assad à frente de uma coligação de facções da oposição islamista. Os investimentos mais recentes representam o maior anúncio deste tipo desde que os EUA levantaram as sanções contra a Síria, em dezembro.

"Elaborámos planos para a construção de uma central de dessalinização de água do mar, com o objetivo de fornecer água doce da costa síria para o sul do país", afirmou o ministro da Energia da Síria, Mohamed al-Bashir.





O Governo interino de al-Sharaa enfrentou críticas ao longo do último ano, por fazer promessas de desenvolvimento genéricas com base em memorandos de entendimento com investidores estrangeiros, muitos dos quais ainda não foram convertidos em contratos vinculativos.



No ano passado, Riade anunciou investimentos de 6,4 mil milhões de dólares, divididos em 47 acordos com mais de 100 empresas sauditas dos setores imobiliário, de infraestruturas e de telecomunicações.Os dois lados assinaram também este mês um memorando de entendimento e um acordo de desenvolvimento conjunto com a ACWA Power e a Saudi Water Transmission Company, ambas da Arábia Saudita, estabelecendo um