Investigadores apelam a maior investimento em ciência

Em carta aberta publicada esta terça-feira no jornal, este grupo lamenta a redução das verbas na ciência que o Governo prevê para 2025. Por esta razão, apelam aos deputados para que votem a favor de qualquer proposta de alteração.A investigadora Marina Costa Lobo é uma das subscritoras. Ouvida pela Antena 1, considerou que a precariedade, a burocracia e o desinvestimento colocam a ciência num lugar preocupante.Marina Costa Lobo Lembra que em Portugal o investimento em ciência ronda 1,5 por cento, quando a média europeia está nos três por cento.A investigadora critica a desvalorização do Governo, ao considerar que a redução de quase 70 milhões de euros no orçamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia não irá ter implicações no sector.