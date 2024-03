João Bento, CEO dos CTT. "O mais preocupante é a possibilidade de um governo a prazo"

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, João Bento avisa que a meta dos 3,5 mil milhões de euros previstos no Orçamento do Estado para a emissão de produtos de poupança, como certificados de aforro, pode estar comprometida se o governo não tornar este produto mais atrativo.







os CTT ainda estão "muito longe" de conseguir alcançar a sua quota parte nesses 3,5 mil milhões e, para recuperar essa poupança, aponta baterias para o segundo semestre, num esforço que terá de ser concertado com o governo e o IGCP. O CEO dos CTT considera que ao ritmo atualde conseguir alcançar a sua quota parte nesses 3,5 mil milhões e, para recuperar essa poupança, aponta baterias para o segundo semestre, num esforço que terá de ser concertado com o governo e o IGCP.



Em concreto sobre o saldo negativo das subscrições líquidas e o destino que está a ser dado às poupanças, João Bento considera que parte está a ir para os depósitos e por isso acredita que, no segundo semestre, com a redução das taxas de juro e aumento dos custos da dívida pública na colocação institucional, a situação se inverta e os certificados voltem a ser competitivos.

De resto, não teme a concorrência da banca que já pode comercializar certificados de aforro porque se trata, diz, de um negócio pouco interessante face a outros de que dispõe.







João Bento vaticina que o serviço postal dentro de cinco anos possa ser residual e, nessa altura, acredita que o Estado será obrigado a mudar o modelo que existe atualmente, assente na concessão do serviço postal universal. Lembra que essa decisão é do governo assim como a necessidade de manter os 2.300 postos de presença em todo o país, porque o custo para enviar uma carta será demasiado elevado. Nesta entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios,e, nessa altura, acredita que o Estado será obrigado a mudar o modelo que existe atualmente, assente na concessão do serviço postal universal. Lembra que essa decisão é do governo assim como a necessidade de manter os 2.300 postos de presença em todo o país, porque o custo para enviar uma carta será demasiado elevado.

De resto, adianta que os CTT não pretendem reduzir a rede de distribuição que existe atualmente porque apesar do contrato também não o permitir, estão confortáveis com os postos angariados e que passaram a ser rentabilizados com o canalizar de novas funções.







Para o futuro, os CTT querem segundo João Bento afirmar-se como operador logístico de comércio eletrónico:, referiu João Bento.

Sobre os indicadores de qualidade que são obrigados a cumprir enquanto concessionários do serviço postal, os CTT acreditam que a nova presidente da ANACOM, juntamente com o governo, apresente uma proposta que vá ao encontro da realidade do mercado e compatível com a sustentabilidade económica.





Entrevista de Rosário Lira (Antena 1) e de Hugo Neutel (Jornal de Negócios)