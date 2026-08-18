"Lei de bases não está a ser cumprida". Entrevista ao coordenador do relatório sobre a Segurança Social

, explica Jorge Bravo.Para o responsável, a junção das duas parcelas "é uma questão de transparência e clarividência"."Está-se a financiar a despesa contributiva com impostos", afirma ainda nesta entrevista ao jornalista João Adelino Faria.e seguem modelos adotados noutros países.O Governo já indicou, após a divulgação do relatório, que não irá implementar nenhuma reforma no decurso da atual legislatura.e que se deve aproveitar a "janela de oportunidade" para fazer uma "reforma estrutural sem sobressaltos, coordenada, com tempo".Sublinha ainda que algumas das medidas sugeridas são de "fácil implementação", como a conta poupança para crianças. Outras, como os planos profissionais, são mais "complexas" para adotar.