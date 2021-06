Lisboa não desconfina. Restauração, comércio e espectáculos continuam com restrições

Com Lisboa a falhar o desconfinamento, restauração, comércio e espectáculos culturais continuam a funcionar com restrições de horários que já tinham. A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo alerta para as muitas pessoas, principalmente jovens, que não fazem os testes de rastreio.