Lucro da Galp sobe 86% para 608 milhões de euros nos primeiros nove meses

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), sobre os resultados do primeiro trimestre e dos primeiros nove meses do ano da petrolífera, a Galp apontou que "os resultados no terceiro trimestre refletem um forte desempenho operacional em todos os segmentos de negócio, com atividades de Upstream e Industrial a capturar o forte ambiente macro".

De janeiro a setembro, os lucros de 608 milhões de euros representam uma subida de 86 por cento face ao resultado líquido ajustado do mesmo período de 2021.

Já os resultados do terceiro trimestre, com lucros de 187 milhões de euros, mostram uma subida de 16 por cento face ao mesmo trimestre do ano anterior, mas uma descida face aos 265 milhões registados no segundo trimestre deste ano.

O resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) nos primeiros nove meses subiu 73 por cento para 2,9 mil milhões de euros, enquanto o do terceiro trimestre subiu 29 por cento, face ao mesmo período do ano anterior, para 784 milhões de euros.

C/Lusa