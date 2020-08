Luz verde na criação de Banco de Fomento é boa noticia para Portugal

Foto: Reuters

A decisão do governo tinha sido tomada em junho e Bruxelas dá agora o aval.



Uma decisão que no entender do comentador de economia da Antena 1, Nicolau Santos é uma boa notícia para Portugal.



Até ao final do ano o Banco de Fomento deverá estar a funcionar.