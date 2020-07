Madeira anuncia reforço da fiscalização nos estabelecimentos comerciais

"Acho que, neste momento, não podemos relaxar. Nós estamos em plena crise pandémica, temos uma situação em que não podemos permitir que existam facilidades, sobretudo em termos de potencial contaminação e temos de fazer tudo para evitar problemas", disse.

Miguel Albuquerque fez estas declarações à margem de um encontro com alunos de Gestão de Negócios Internacionais, no âmbito de um MBA (Master em Administração de Empresas), promovido pela Universidade Autónoma de Lisboa e pela escola da APEL (escola particular de ensino secundário e profissional), no Funchal.

"O desconfinamento está a ser feito, mas temos de estar muito atentos. Nós abrimos os aeroportos. Estão pessoas a entrar que vêm de zonas contaminadas, portanto, temos de redobrar os cuidados no distanciamento social, nas medidas profiláticas e de higiene", disse.

E reforçou: "O desconfinamento está sendo feito gradualmente, mas quero avisar, desde já, que vamos solicitar às autoridades de segurança para reforçarem a fiscalização, designadamente na noite. Alguns estabelecimentos já não estão a cumprir as normas".

Miguel Albuquerque lançou estes alertas pouco depois de o Conselho do Governo Regional ter aprovado uma resolução que determina o encerramento obrigatório, até às 02:00, de todos os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços, incluindo os que se encontrem em conjuntos comerciais, com ou sem pista de dança, bem como todos os espaços de animação noturna.

Na mesma resolução, o executivo, de coligação PSD/CDS-PP, definiu que fica proibida a venda de bebidas alcoólicas nas áreas de serviço ou nos postos de abastecimento de combustíveis entre as 00:00 horas e as 08:00 horas, bem como o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público e vias publicas.

"Estamos a fazer o desconfinamento, estamos a fazer a reabertura gradual do turismo, mas temos de manter as regras e os procedimentos profiláticos", vincou.

A Madeira regista um total acumulado de 95 casos de infeção por covid-19, já com 90 recuperados e apenas cinco ativos, sem necessidade de cuidados hospitalares.

Os casos ativos foram detetados no âmbito da operação de rastreio de viajantes à entrada nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo, onde foram realizadas 2.962 colheitas para teste à covid-19 até às 18:00 horas de terça-feira, segundo informação do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

A operação teve início em 01 de julho, na sequência de uma resolução do Governo Regional, que substituiu o regime de quarentena pela obrigatoriedade de os passageiros apresentarem um teste negativo realizado até 72 horas antes do início da viagem, ou, então, a efetuá-lo à chegada.

Em Portugal, morreram 1.631 pessoas das 44.859 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 544 mil mortos e infetou mais de 11,85 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.