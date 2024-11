Mais de 217 milhões de euros. SNS vai ter prejuízo em 2025

O Serviço Nacional de Saúde vai registar prejuízo no próximo ano. São mais de 217 milhões de euros. De acordo com um documento do Ministério da Saúde, o saldo inicialmente apresentado como positivo é, afinal, negativo. A diferença de valores será resultante de uma receita menor do que o previsto.

(em atualização)



O documento, inicialmente revelado pela SIC, indica que houve um aumento com os gastos e os recursos humanos e na aquisição de bens e serviços.



O Ministerio da Saúde atribui a responsabilidade pelas contas ao anterior governo socialista. E acrescenta que o aumento da despesa é resultado da reforma do SNS, com a extinção das administrações regionais de saúde e a criação das ULS .



A RTP já pediu esclarecimentos ao Ministério de Ana Paula Martins.