Mais voos e novas regras de controlo para passageiros que entram em Portugal

A partir de 1 de agosto, os estrangeiros que cheguem de países fora da União Europeia, fora do Espaço Schengen e fora de 12 outros países considerados sem risco epidemiológico, têm que trazer sempre um teste covid-19 negativo feito 72 horas antes de embarcar.