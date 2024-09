Maria Luís Albuquerque satisfeita com pasta Serviços Financeiros na Comissão Europeia

Foto: Olivier Hoslet - EPA

"Estou satisfeita", disse Maria Luís Albuquerque depois de ser questionada pelos jornalistas sobre a pasta que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lhe atribuiu.



Maria Luís Albuquerque está em Bruxelas para se reunir com a presidente da Comissão Europeia e com os outros Comissários designados.



A representante portuguesa no futuro Colégio de Comissários esteve ontem em Estrasburgo para uma reunião do grupo político do PPE, a que pertence o PSD.



Hoje, em Bruxelas, participa numa reunião informal dos comissários designados a convite de Ursula von der Leyen que quer proporcionar um primeiro encontro entre todos, para que melhor se possam conhecer.



Maria Luís Albuquerque dirigiu-se aos jornalistas portugueses apenas para dizer que está satisfeita com a pasta que lhe foi atribuída, mas que não vai prestar mais declarações por respeito ao Parlamento Europeu, que é a primeira Instituição Europeia com quem quer falar.