Mário Centeno promete papel ativo de Portugal na zona euro

RTP30 Nov, 2017, 13:27 / atualizado em 30 Nov, 2017, 13:55 | Economia

“Decidi candidatar-me à presidência do Eurogrupo, faço-o enquanto ministro das Finanças do Governo”, afirmou Mário Centeno. O governante acrescentou que o faz com o intuito de promover a “formação dos consensos necessários para completar a União Económica Monetária".



"Vivemos num tempo de decisões importantes na zona euro. Portugal deve participar de forma ativa neste processo, oferecendo o seu contributo”, assinalou.



O ministro das Finanças diz ainda que "o futuro do país está ligado ao da União Europeia e, por isso, a sua candidatura é feita com "espírito construtivo”. Mário Centeno lembrou também a experiência que Portugal viveu no passado recente.



"Mostra como na Europa é possível aliar objetivos de consolidação orçamental e de crescimento inclusivo que gera emprego de qualidade. Portugal soube ultrapassar desafios importantes, alcançando um padrão sustentável de redução da dívida, de fortalecimento do setor financeiro, de melhoria das condições de financiamento da República e de recuperação de empregos", afirmou na conferência que decorreu no Ministério das Finanças.

Participação reforçada

Centeno salientou ainda que os desafios com que Portugal se deparou são comuns a muitos países europeus e que uma participação ativa do país pode agora ser reforçada.



"Portugal participa ativamente no debate europeu e na formação dos consensos indispensáveis para que possam efetivamente avançar as medidas de reforço da moeda única, que deve ser verdadeiramente vista como uma moeda comum e que tenha aliado o crescimento da economia europeia”.



(em atualização)