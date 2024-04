Media Capital passa de prejuízos a lucro de 319 mil euros em 2023

"No ano de 2023, o grupo Media Capital atingiu um resultado líquido positivo de 0,3 milhões de euros, representando uma franca recuperação face aos resultados negativos registados nos anos anteriores e em particular em 2022, de 12,1 milhões de euros", refere a Media Capital, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Corrigido do efeito das provisões, imparidades de direitos e reestruturações, o resultado líquido ajustado atingiu 1,5 milhões de euros, representando um aumento de 5,6 milhões de euros face a 2022", lê-se no documento.

Os rendimentos operacionais da dona da TVI ascenderam a 150,9 milhões de euros no ano passado, "cerca de 1% acima do registado" em 2022, impulsionado "essencialmente pelo desempenho do segmento de produção audiovisual, no qual se verificou um acréscimo de 25%".

Já os rendimentos de publicidade sofreram uma queda de 4% "para 98,7 milhões de euros, decorrente da redução registada no mercado publicitário na televisão de canal aberto", enquanto se registou "um crescimento nos rendimentos de publicidade" nos canais pagos (`pay-tv`), "que atingiram um crescimento de 30%, fruto também dos bons resultados de audiência", lê-se no comunicado.

Os outros rendimentos operacionais subiram 11% para 522 milhões de euros, "resultado do desempenho no segmento de produção audiovisual e na venda de conteúdos".

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) consolidado ajustado de gastos líquidos com provisões e reestruturações atingiu 10,4 milhões de euros, mais 75% que um ano antes.

"Este crescimento é o reflexo do contributo positivo dado por todos os segmentos de negócio", refere a Media Capital.