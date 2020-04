Metro do Porto apela a civismo para carregamento do passe de abril

Numa nota informativa a que a Lusa teve a acesso, e que tem sido divulgada aos utentes que questionam como proceder devido à suspensão das validações, a empresa pede responsabilidade: "Ajude-nos a manter o Metro operacional e a corresponder ao trabalho de quem, todos os dias, o põe a funcionar para si", refere-se na comunicação.

"Sabemos que podemos contar com a sua responsabilidade, com a sua atitude cívica e com o seu apoio. Temos que manter as distâncias, mas estamos juntos na mobilidade diária de todos os que precisam de continuar a deslocar-se. Carregue a sua assinatura mensal na rede multibanco ou na Loja Andante de Campanhã", acrescenta a empresa.

A empresa destaca que "a validação dos títulos de assinatura mensal continua a não ser possível nem obrigatória", mas "o metro permanece aberto e em funcionamento".

Isto, "todos os dias, 19 horas por dia, em todas as suas seis linhas e nos sete municípios em que opera".

"Com mais de três centenas de pessoas no terreno, a conduzir o Metro, a cuidar da manutenção, da limpeza, da desinfeção e da segurança", acrescenta.

A Metro do Porto diz que, em abril, "os validadores e as máquinas de carregamento de títulos na rede do Metro do Porto vão continuar desligados" porque "a prioridade é o combate à pandemia" e a medida pretende "contribuir para a saúde e segurança de clientes e colaboradores".

"Pedimos-lhe que não use o Metro, como lhe pedimos que não saia de casa, a não ser que tenha mesmo que o fazer - seja para trabalhar, para prestar apoio a familiares ou para comprar bens de primeira necessidade", observa.

A quem precisa de continuar a viajar no Metro, a empresa solicita o carregamento da assinatura.

O Metro do Porto começou a 23 de março a circular com veículos duplos em todas as linhas entre as 06:00 e as 20:00, reduzindo a frequência de passagem nas estações devido à pandemia de covid-19.

As frequências de passagem passaram a ser de "30 minutos em todas as linhas, exceto na Linha Amarela (D)", que tem uma frequência de "cerca de 15 minutos", revelou à Lusa fonte da empresa.

O número de passageiros no Metro do Porto desceu cerca de 80% devido à Covid-19, passando de uma média de 270 mil clientes diários em janeiro e fevereiro para pouco mais de 50 mil, revelou a empresa à Lusa a 18 de março, quando todas as máquinas de venda e validadores da rede foram desligados.

"De valores médios próximos dos 270 mil clientes diários em janeiro e fevereiro, passamos agora para valores pouco superiores a 50 mil passageiros em dia útil, no que representa um decréscimo a rondar os 80%", informou fonte oficial.

O Metro do Porto foi utilizado por mais de 71 milhões de clientes em 2019.

No último dia em que os validadores estiveram ligados, a empresa registou "pouco mais de 50 mil" clientes.

Portugal, onde o primeiro caso foi confirmado a 02 de março e que está em estado de emergência até quinta-feira, entrou já na terceira e mais grave fase de resposta à doença (Fase de Mitigação), ativada quando há transmissão local, em ambiente fechado, e/ou transmissão comunitária.

Detetado em dezembro de 2019, na China, o novo coronavírus já infetou perto de 866 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 43 mil. Dos casos de infeção, pelo menos 172.500 são considerados curados.