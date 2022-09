MidCat. França admite discutir projeto de gasoduto ibérico

“A discussão e o diálogo nunca foram interrompidos, houve e há interrogações na mesa sobre a pertinência técnica deste projeto e nós continuamos a observar, não sei se com novos olhos. Mas desde os últimos dados técnicos que temos - que são de 2019 -, o contexto internacional e energético mudou completamente”, indicou uma fonte oficial do Eliseu, citado pelos jornais franceses.





Mais adianta que “a relevância desta interligação” entre Espanha e França através dos Pirenéus está a ser estudada do ponto de vista técnico, mas não será uma solução de curto prazo para a atual crise energética e importa saber se irá responder a necessidades futuras.







França considerava que os estudos técnicos realizados até agora justificavam a rejeição do projeto. Há três anos, o projeto não correspondia às necessidades, mas a guerra na Ucrânia veio alterar tudo.







Com as mudanças geopolíticas na Europa, o Eliseu admite agora repensar o projeto e garante que “a solidariedade europeia é a bússola da nossa ação”.







Para Paris, importa assim fazer uma nova avaliação técnica sobre o papel do MidCat “numa estratégia geral de soberania energética europeia".





Nos últimos meses, o país tem sido pressionado por outros Estados-membros a alterar a sua posição devido às novas necessidades energéticas no continente europeu. Espanha tem procurado retomar o projeto, contando para isso com os apoios de Portugal, que beneficiaria do projeto, e da Alemanha, um dos países mais dependentes da energia russa.







Ainda no início do mês, o presidente francês, Emmanuel Macron, indicava que não são necessárias novas interligações de gás entre França e Espanha porque as ligações que já existem estão longe de estar num ponto de saturação.





Perante a intransigência francesa, as autoridades europeias chegaram a admitir uma ligação entre a Península Ibérica e o resto da Europa através de Itália.

Reportagem da correspondente da RTP em Madrid, Ana Romeu, a 11 de setembro de 2022





Indicou que a França estaria disponível para “revisitar” o tema do gasoduto MidCat, que teria também uma ligação energética entre Espanha e Portugal. Ainda na terça-feira, o secretário de Estado português dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes, esteve reunido em Paris com a homóloga francesa, Laurence Boone.





Este tema deverá ser discutido entre os líderes dos países do sul da União Europeia, numa cimeira que decorre em Alicante, Espanha, já no próximo dia 30 de setembro. A 9ª cimeira dos países do sul reúne os representantes de Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, Chipre e Malta.





O presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro português, António Costa, vão estar nesta cimeira.







Na semana seguinte, decorrerá ainda uma cimeira bilateral entre Espanha e a Alemanha na Galiza, a 5 de outubro. Este encontro irá acontecer na antecâmara da próxima cimeira informal de líderes da União Europeia, a decorrer entre os dias 6 e 7 de outubro.