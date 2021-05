MNE admite que Verão não vai trazer uma recuperação imediata do turismo

Quanto à famosa bazuca europeia, o ministro dos Negócios Estrangeiros espera que os primeiros planos nacionais de recuperação sejam aprovados já no dia 18 de Junho, data da reunião dos ministros das finanças da União Europeia.Depois disso, o ministro dos Negócios Estrangeiros diz que a presidência portuguesa do Conselho da UE está pronta para convocar uma reunião extraordinária, para a aprovação dos restantes planos até ao fim do primeiro semestre.Uma entrevista de Augusto Santos Silva à correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves, que pode ouvir na íntegra, após as notícias das 10 da manhã.Isto na véspera da cidade do Porto acolher a Cimeira Social, um encontro onde os líderes dos 27 devem comprometer-se com a implementação do chamado Pilar Social Europeu.