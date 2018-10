Moody`s sobe rating de Portugal e tira país do `lixo`

RTP12 Out, 2018, 22:13 / atualizado em 12 Out, 2018, 23:01 | Economia

O ministro das Finanças considerou que a revisão em alta do `rating` da República pela agência Moody`s "revela um notável desempenho da economia portuguesa" e mostra que o caminho escolhido há três anos pelo atual Governo "é credível".



"Esta consolidação do `rating` da República portuguesa no grau de investimento pelas quatro principais agências de notação financeira é um sinal claro de que o caminho que escolhemos há três anos é um caminho credível, era um caminho possível que está a ser feito com base no equilíbrio das contas públicas", disse o ministro das Finanças, Mário Centeno.



Numa declaração aos jornalistas no Ministério das Finanças, sem direito a perguntas, o ministro reagiu à subida do `rating` pela agência de notação financeira Moody`s, que passou Portugal para `Baa3`, com perspetiva estável, retirando o país do nível `lixo`.



"Esta revisão coloca a dívida portuguesa com a classificação de investimento por todas as quatro maiores agências de `rating` mundiais", enfatizou o ministro, acrescentado que é a primeira vez que isto acontece desde julho de 2011.



"Mérito dos portugueses"





Subida "deve ser partilhada por todos"





Este reconhecimento "do esforço dos portugueses" também é visto ao nível da evolução das finanças públicas, com a "redução consistente do défice orçamental", que é das maiores no espaço europeu dos últimos anos.

"Esta credibilidade e sustentabilidade deve naturalmente ser partilhada por todos", disse, concluindo: "Hoje é um bom dia para a economia portuguesa, para as finanças em Portugal e devemos estar todos orgulhosos".









c/ Lusa



Para Mário Centeno, "estas avaliações refletem o mérito dos portugueses em ultrapassar as dificuldades" que foram "colocadas durante a crise"."Hoje temos confiança, reconhecimento e credibilidade nos mercados internacionais", salientou o ministro das Finanças."Esse reconhecimento revela o notável desempenho da economia portuguesa em várias dimensões, desde logo no crescimento, na criação de emprego e na redução do desemprego, mas também no facto de este crescimento ser sustentado em dois pilares que reforçam a confiança no futuro, no investimento e nas exportações", afirmou Centeno.Com a retirada de Portugal do `lixo` pela Moody`s, as quatro agências principais de `rating` reconhecem que "o setor financeiro em Portugal está mais sólido, mais resiliente, muito mais eficaz", disse ainda o ministro das Finanças.Mário Centeno referiu que em 2017 Portugal registou "a maior redução da dívida pública dos últimos 19 anos", salientando que as projeções para 2018 "confirmam esta tendência e assim se deverá manter"."O compromisso que o país assumiu internamente de consolidação das contas públicas é um compromisso credível, que devemos manter", afirmou o ministro, destacando que, "passados sete anos, Portugal está hoje em pleno nos mercados".Segundo afirmou, a revisão do `rating` "contribuiu ainda mais para alargar a base de investidores internacionais na dívida pública portuguesa e assim reduzir os custos de financiamento das famílias, das empresas e, naturalmente, do Estado".