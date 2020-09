Moratórias bancárias foram prolongadas

As moratórias bancárias foram prolongadas até 30 de setembro do próximo ano. Mas as empresas e particulares vão ter de começar a pagar juros dos empréstimos. Já no que toca ao fornecimento de serviços, como água, gás, luz e telecomunicações, a partir de 1 de outubro, quem tiver dívidas e não aderir ao pagamento em prestações por se encontrar numa situação de desemprego ou ter perdas de rendimentos superiores a 20 por cento vai ter o serviço interrompido.