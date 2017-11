Morreu Belmiro de Azevedo

RTP29 Nov, 2017, 15:52 / atualizado em 29 Nov, 2017, 17:07 | Economia

Belmiro de Azevedo nasceu em Tuías, uma aldeia de Marco de Canaveses, a 17 de fevereiro de 1938. Aos 11 anos mudou-se para o Porto, onde viria a estudar no Liceu Alexandre Herculano, no Porto.



Licenciou-se em Engenharia Química, também no Porto, por via de uma bolsa da fundação Calouste Gulbenkian. Já nessa altura se destacavam a criatividade e vontade de trabalho de um jovem inteligente que dava explicações de forma a pagar os seus estudos.



Foi a carreira na Gestão que o levou a construir o império Sonae. Começou a trabalhar na empresa onde se destacaria logo aos 26 anos. Dez anos mais tarde, assumia a posição de sócio maioritário. Com a morte do fundador Afonso Pinto de Magalhães, em 1984, colheu grande parte do capital e assumiu o controlo da empresa.



A crescente influência de Belmiro de Azevedo na Sonae coincide com a expansão de um negócio que começou nos aglomerados de madeira e chegou nas décadas seguintes a áreas tão diversas como a distribuição, comunicação e telecomunicações.Belmiro de Azevedo fica ligado de forma inequívoca à abertura da primeira cadeia de hipermercados em Portugal, com o Continente e o Modelo a surgirem nos anos 80, ou retalho mais especializado, como a criação as lojas Worten ou Sportzone.Alargou ainda mais os horizontes da Sonae, desta feita na área das telecomunicações, ao criar a Optimus, que viria a ser substituída pela NOS em 2014 numa fusão com a ZON.Foi pela mão de Belmiro de Azevedo que o grupo empresarial fundou o jornalno início dos anos 90, que veio alterar o panorama da imprensa portuguesa daquela época.Numa entrevista à RTP em março de 2004, Belmiro de Azevedo mostrava à televisão pública o refúgio da família em Marco de Canaveses, uma quinta onde produzia vinho e descansava ao fim de semana. "Isto é relaxante. É melhor que tomar um Prozac", brincava o empresário.Já com 66 anos, o empresário português refletia: "A reforma não tem que ver com a idade. Há gente jovem que já devia estar reformada, há gente adulta que não deve ser obrigada a ser reformada se for útil".Reconhecia, no entanto, que já não se sentia capaz de seguir os negócios mais recentes e complexos ao nível tecnológico, sobretudo ligados à empresa Optimus, delegando o papel aos mais jovens: "O grupo tem negócios que já não consigo acompanhar. (...) A idade do pessoal que trabalha ali na Optimus deve andar pelos 30 anos", estimava o empresário.Acabaria por ficar à frente da Efanor, holding pessoal que detém mais de metade da Sonae, até março de 2015, altura em que anunciou que não seria candidato ao Conselho de Administração. Nessa altura deixou os destinos da empresa a cargo do filho Paulo de Azevedo.Era uma das pessoas mais ricas de Portugal, conhecido pela inovação, exigência no trabalho e pela frontalidade.