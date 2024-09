Negociações sobre OE2025 vão recomeçar na terça-feira

O Governo marcou para a próxima terça-feira a segunda ronda de encontros com os partidos com assento parlamentar sobre o Orçamento do Estado para 2025. Luís Montenegro não vai estar presente.

A convocatória prevê que as reuniões decorram na sala do Governo, na Assembleia da República.



As horas das reuniões ainda não foram divulgadas, mas deverão acontecer por ordem crescente de representação parlamentar.



Do lado do Governo, estarão presentes o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, e o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte.



A primeira ronda de reuniões realizou-se em 19 de julho, na residência oficial do primeiro-ministro, mas Luís Montenegro acabou por faltar por razões de saúde, o que levou o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, a também não participar nos encontros.



O Orçamento do Estado para 2025 terá de ser entregue no Parlamento até 10 de outubro.