Nem todos os restaurantes conseguem abrir na segunda-feira

Por falta de condições para o fazer, há restaurantes que não podem abrir na segunda-feira.É o caso deste empresário da restauração no Porto. Uma das razões para não reabrir é porque ainda não recebeu os apoios da Segurança Social relativos ao lay-off.

Os restaurantes vão poder reabrir na segunda feira com regras, a ocupação dos espaços está limitada a 50 por cento para garantir a distância de segurança entre clientes, os horários são limitados e os restaurantes devem incentivar a marcação prévia de mesa.



A associação do setor AHRESP organizou um seminário online hoje no canal de Youtube da associação para esclarecer dúvidas sobre a reabertura dos estabelecimentos.