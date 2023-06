Nova série de certificados de aforro começa a ser comercializada

De acordo com a portaria que regula as condições destes novos certificados de aforro (CA), os títulos desta "serie F" terão um prazo máximo de 15 anos, sendo possível o resgate ao fim do primeiro trimestre após a subscrição – como sucede com as séries anteriores.Em termos de taxa de juro, da fórmula definida não pode resultar uma taxa base inferior a 0% nem superior a 2,5%.A suspensão da série E, e a sua substituição pela nova, gerou várias críticas da oposição, nomeadamente o BE e o PCP, que acusam o Governo de ceder ou fazer um favor aos bancos. Uma acusação já rejeitada pelo secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes.Entretanto, os comunistas pediram a audição do secretário de Estado na Assembleia da República.