Novo lay-off terá transição gradual para as empresas

Mariana Vieira da Silva só não se compromete com ordenados a 100%, para quem for abrangido pelo lay-off.Nesta entrevista ao podcast do Partido Socialista, Política com Palavra, Mariana Vieira da Silva abordou também os dados do desemprego.Apesar da queda abrupta da economia, a ministra da Presidência tem esperança de que a taxa fique abaixo dos 10%.Mariana Vieira da Silva participa hoje na reunião do Conselho de Ministros de onde vão sair decisões importantes, como a possível reabertura dos centros comerciais e lojas do cidadão da região de Lisboa e Vale do Tejo e também novos apoios aos trabalhadores.O jornal Público de hoje avança que vai ser criado, pelo Governo, um complemento de estabilização e também um abono de família extraordinário, para quem perdeu parte do salário durante os últimos três meses, devido à paragem da economia.Trabalhadores com salário até 1270 euros que tiverem tido cortes de um terço recebem um complemento que pode ir até aos 350 euros e que deverá ser pago nos meses de agosto e setembro.