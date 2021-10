"O país precisa de um orçamento". PM envolvido pessoalmente em ronda negocial

O primeiro-ministro afirmou esta tarde que vai participar pessoalmente na ronda negocial com alguns partidos para a viabilização do orçamento do Estado para o próximo ano. António Costa disse que "é óbvio para todos que o país precisa de um orçamento que permita acelerar a recuperação económica".