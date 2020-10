Orçamento do Estado. O essencial do segundo dia de debate

A Assembleia da República aprova esta tarde a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2021. Esta manhã decorreu o segundo dia do debate na Assembleia da República. O documento vai ser aprovado apenas com os votos favoráveis da bancada parlamentar do PS e viabilizado pela abstenção do PCP, PAN e PEV, bem como das deputadas não inscritas Cristina Rodrigues (ex-PAN) e Joacine Katar Moreira (ex-Livre).